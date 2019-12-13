ترامب: #أمريكا ستعلق رسوما جمركية مقررة بعدما توصلت لاتفاق مع #الصين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، بمقتضاه ستعلق واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها يوم الاحد.

وقال ترامب على تويتر أن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جدا للمرحلة 1 مع الصين. هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.