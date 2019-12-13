أمريكان انترناشيونال جروب يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 13-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.23% بما يعادل 0.62 نقطة ليستقر عند سعر 51.03 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً تتوارد الإشارات السلبية القادمة من مؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.75، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 49.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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