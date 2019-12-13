شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوي قياسي بعد نتائج الانتخابات البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،لمستوى قياسي جديد ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية فى بريطانيا ، ومع اقتراب الولايات المتحدة والصين من إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.6% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد ترحيب المستثمرين بتصريحات " كريستين لاجارد " رئيسة المركزي الأوروبي.

قالت لاجارد يوم الخميس إنها تعي الآثار الجانبية للسياسة النقدية غير التقليدية التي ينتهجها المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 414.47 نقطة ، مع وجود كامل البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.3% ، ليواصل مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ، بعد التصريحات الأخيرة لكريستين لاجارد.

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فاز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة فى بريطانيا ، فى أكبر نتيجة فوز للحزب منذ انتخابات عام 1987 ، الأمر الذي يمهد الطريق لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

ذكرت مصادر قريبة من المحادثات التجارية لتليفزيون CNBC يوم الخميس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت على اتفاق المرحلة الأولى مع الصين ،وأكدت المصادر أن الاتفاق فى انتظار الموافقة النهائية من الرئيس ترامب.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن واشنطن قريبة جدا من إبرام اتفاق تجارة مع بكين ،وذلك قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ،مسجلا مستوى قياسي عند 3,176.28 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.3% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.3 % ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنحو 1.1%.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 1.5% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.