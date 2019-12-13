شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقفز بأكثر من 2.5% مسجلا أعلى مستوى فى 19 شهرا بعد فوز حزب المحافظين بزعامة "بوريس جونسون" بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بأكثر من 2.5% مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى فى 19 شهرا ، وذلك بعدما أظهرت نتائج رسمية للانتخابات العامة فى بريطانيا ، فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بالأغلبية المطلقة فى البرلمان ، الأمر الذي يمهد الطريق لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 2.8% إلى 1.3514$ الأعلى منذ 18 أيار/مايو 2018 ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3146$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3146$.

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أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل العزوف عن المخاطرة فى العملة الملكية قبيل ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.

فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة فى البرلمان البريطاني فى الانتخابات العامة التشريعية التي جرت بالأمس الخميس ،الأمر الذي يمهد الطريق أمام انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

وعلى حسب نتائج رسمية، حصل الحزب الحاكم على 328 من مقاعد مجلس العموم البريطاني البالغ عددها 650 ، بما يعني حصول حزب المحافظين على الأغلبية فى البرلمان ،الأمر الذي من المتوقع إنهاء حالة الجمود السياسي فى البلاد ،والتي أجلت كثيرا إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.