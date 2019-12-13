منطقة الشرق الأوسط تقود نمو السياحة فى العشر أشهر الأولى من 2019 بزيادة 9%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت المنظمة أن عدد السياح الدوليين الوافدين ارتفع بنسبة 4 ٪ فى الفترة بين يناير وسبتمبر من عام 2019 ، وبلغت 1.1 مليار سائح دولي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بزيادة 43 مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018) ، وذلك تمشيا مع توقعاتها ل نمو 3-4 ٪ لهذا العام.
وإليك تفاصيل نمو السياحة فى المناطق الجغرافية المختلفة:
1 - النمو في عدد الوافدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 تحت قيادة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على 9%.
2 - الثلاث مناطق الجغرافية "آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا" تساوت فى نسبة النمو والتى بلغت 5%.
3- فى حين شهدت أوروبا انخفاضا وضعها فى مرتبة وآخرة بنسبة نمو 3%.
4 - الأمريكتين بلغت نسبة نمو 2%.
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