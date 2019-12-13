شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على ارتفاع طفيف رغم الأجواء الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الخميس وأغلق على مكاسب طفيفة على الرغم من إعلان تصريحات إيجابية بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن ثمة صفقة تجارية كبيرة تلوح في الأفق وتقترب واشنطن من التوقيع عليها.



وتجدر الإشارة إلى أن "آبل"" تصنع أهم منتجاتها وهو جوالات "آيفون" في الصين، وبالتالي، فإن تفعيل المزيد من الرسوم الجمركية ضد واردات واشنطن من بكين يعني ارتفاع أسعار "آيفون".

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وذكر محللون بأن تفعيل المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين يعني زيادة سعر "آيفون" بـ150 دولار إضافية الأمر الذي سيؤثر سلبيا على الأرباح والمبيعات.



وكشفت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الخميس عند 271.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 272.5 دولار وأقل سعر عند 267.3 دولار.