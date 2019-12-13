شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار يورو موازنة تونس لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق البرلمان التونسى على قانون المالية الجديد الذى تضمن موازنة البلاد لعام 2020، والتي بلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو).

وسجلت قيمة موازنة عام 2020 ارتفاعا بـ9.5% مقارنة بموازنة عام 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8.8 مليار دينار قروضا خارجية.

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وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3% مقارنة بـ3.5 % في 2019، وتتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.

يشار إلى أن نسبة الدين بلغت 77% في عام 2018، وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار يمتد على 4 سنوات، مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويجري سداده اعتبارا من 2020.