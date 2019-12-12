شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.79% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1567.41 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والتأمين والفنادق والسياحة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 688.5 ألف دينار. وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 49.84% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.32%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 28.25% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.74%. Advertisements كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.67% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.34% مدفوعا بصعود سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 4.17%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.79% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.