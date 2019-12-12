شكرا لقرائتكم خبر عن "جازان للطاقة" تُلغي مذكرة التفاهم الموقعة للاستحواذ على "أحد القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة جبل أحد القابضة وذلك لعدم ملائمة الفرصة وتوافقها مع استراتيجيات الشركة بعد التقييم المبدئي.

وكانت جازادك قد وقعت، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة بغرض دراسة فرص الاستحواذ على الشركة.

Advertisements

يُذكر أن شركة جبل أحد القابضة- التي مقرها مدينة جدة والمتخصصة في مجالات توليد ونقل الكهرباء وأعمال الطاقة ذات الجهد الفائق وتوزيعها وصيانتها وكذلك أعمال الطاقة المتجددة والأعمال الهندسية والبنية التحتية بالإضافة إلى أعمال التجارة والاستثمار والتطوير العقاري- تمتلك العديد من الشركات المتخصصة مثال شركة مجموعة الشريف وكي آي سي (شركة متعددة الجنسيات) وشركة أبراج الكهرباء للمقاولات (شركة سعودية).

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 8.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الفنرة المقابلة من 2018.