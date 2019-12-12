شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سنام" الكويتية توافق على شراء عقار بـ2.7 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة سنام العقارية في اجتماعه الذي عقد مؤخرا على شراء عقار محلي عبارة عن مبنى عيادات طبية بمبلغ 2.7 مليون دينار.

وتوقع الشركة في بيان للبورصة الكويتية اليوم، أن يكون لهذه الصفقة آثار إيجابية على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة القادمة، حيث يبلغ معدل العائد المتوقع من الاستثمار 9.04 % سنوياً.

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وأوضحت أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في بيانات الشركة عند الانتهاء من إجراءات الشراء، بحيث سيتم إضافة قيمة العقار ضمن الأرصدة المتداولة، وسيتم إضافة مبلغ 1.6 مليون دينار ضمن الخصوم المتداولة قيمة تمويل بنكي حصلت عليه "سنام".

وسيتم كذلك إضافة إيرادات بمبلغ 20.4 ألف دينار قيمة إيجابية محصلة من العقار المذكور شهرياً.

يشار إلى أن النتائج المالية لشركة "سنام" تحولت للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 73.54 ألف دينار، مقابل خسائر تُقدر بنحو 57.9 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2018.