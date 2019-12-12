شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر الدعم – تحليل - 12-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 62.50 ويرتد صعوداً بشكل سريع من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً حتى الآن، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر نحو 65.40 كهدف تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 62.50 والثبات بإغلاق يومي دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد