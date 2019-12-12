«التنمية الآسيوي» يخفض توقعات نمو اقتصادات القارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته بشأن نمو اقتصادات الدول النامية في منطقة آسيا في ظل الظروف الدولية غير المواتية.

وذكر البنك في تقريره التكميلي عن التنمية في آسيا 2019 والصادر أمس الأربعاء أن الدول النامية في آسيا ستسجل نمواً اقتصادياً خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 5.2% من إجمالي الناتج المحلي. وأشارت توقعات سابقة إلى نمو هذه الاقتصادات بمعدل 5.4% خلال العام الحالي و5.5% في العام المقبل.

وأشار البنك إلى استمرار تراجع وتيرة النمو في آسيا بسبب ضعف الاستثمار على خلفية الظروف الدولية غير المواتية وتباطؤ نمو الاقتصاد والتجارة في العالم. (د ب أ)