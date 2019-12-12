

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **باع بنك الاستثمار 150.93 مليون سهم من أسهم «أسمنت رأس الخيمة»، بالنيابة عن شركة «ايه اند كايه» المسجلة في سوق أبوظبي المالي العالمي، بما يعادل نسبة 29.9% من أسهم الشركة.

**أعلنت «أملاك للتمويل»، بيع 1.26 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.000841% من رأس المال المكتتب به، وبلغ سعر الأسهم المبيعة 0.455 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرةً إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها «Emirates NBD Securities».

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يبلغ 23.74 مليون سهم.

**قال سوق أبوظبي للأوراق المالية إن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ من تاريخ 17 ديسمبر 2019، وستستمر إلى حين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية للعام 2019.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع الشركات المدرجة وجميع الإدارات والوسطاء والمعتمدين والمستثمرين في السوق.

**أكدت شركة «النعيم القابضة للاستثمارات» الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص استحواذ شركة «ريكاب» على شركة «نعيم للخدمات الاستشارية»، موضحة أن هذا الخبر غير جوهري ولا يتعدى إعادة هيكلة داخلية في نطاق مجموعة شركاتها.