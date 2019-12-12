تعاون مع «البحرية الدولية» بشأن المسؤوليات المدنية والتعويضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية «ورشة العمل الإقليمية بشأن الاتفاقيات البحرية للمسؤوليات المدنية والتعويضات» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والتي تستمر لغاية 12 ديسمبر من العام الجاري في فندق «الأنتركونتننتال» بإمارة دبي.

وشارك في الورشة 7 دول عربية و20 ممثلاً عن مختلف الجهات القانونية العاملة في الدولة في مجال التلوث البحري والبيئي الناجم عن حركة السفن، حيث تمّ خلال الورشة مناقشة القضايا المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية، والتطرق إلى التعويضات المالية التي تستحقها أي جهات نتيجة لهذه الحوادث، وذلك استكمالاً لمساعي دولة الإمارات الرامية إلى ضمان كفاءة وتطور وسلامة النقل البحري والوصول بالدولة إلى مصاف الدول الرائدة في الصناعة البحرية.