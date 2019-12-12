شكرا لقرائتكم خبر عن 280 ألف وظيفة وفرها جهاز تنمية المشروعات فى 10أشهر بضخ 4.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهازتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تمويلات الجهاز وفرت 280 ألف فرصة عمل خلال أول 10 أشهر فى 2019 عبر ضخ 4.5 مليار جنيه. وقالت فى تصريحات خاصة، إن جهاز المشروعات الصغيرة يحاول الوصول لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة للشباب من القروض الميسرة، بهدف توفير تمويلات ودعم فنى وخدمات غير مالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، سواء من خلال عمل الجهاز مع أكثر من 18 بنكا من البنوك التى تمتلك فروع فى كافة المحافظات، وكذلك شركات التأجير التمويلى لشراء المعدات والآلات وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع برتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 280 ألف وظيفة وفرها جهاز تنمية المشروعات فى 10أشهر بضخ 4.5 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.