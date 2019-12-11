شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مع تحول الدولار نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مع عودة الطلب من المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة تحوطا في مواجهة قرار الاحتياطي الاتحادي بالتزامن مع تحول العملة الأمريكية إلى التراجع.



وتماشيا مع التوقعات، أبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير مع عدم التلميح إلى تغييرها في العام المقبل وسط رؤية إيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.04 نقطة.



وسوف تتجه أنظار الأسواق غدا نحو انتخابات البرلمان البريطاني لممعرفة الوجهة المقبلة بشأن ملف "بريكست" وسط توقعات بفوز المحافطين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بالأغلبية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 14.7 سنت وأغلق المعدن عند 16.849 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 17.025 دولار وأقل سعر عند 16.65 دولار.