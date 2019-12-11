شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عشية انطلاق الانتخابات البرلمانية العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم قبيل انطلاق الانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وأقرها مجلس العموم.



وتشير استطلاعات الرأي إلى تفوق حزب المحافظين بزعامة "جونسون" والفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية على حساب حزب العمال الأمر الذي يعني احتمالية تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني القادم.

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وكشف "جونسون" سابقا عن أنه حال فوز حزبه بأغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، سينفذ "بريكست" وإنهاء حالة عدم اليقين السائدة في الأوساط البريطانية منذ استفتاء "بريكست" منتصف عام 2016.



أما حال فوز حزب العمال بزعامة "جيريمي كوربين" بالأغلبية البرلمانية، فإن حالة عدم اليقين سوف تتزايد كون الحزب المعارض يريد صفقة أفضل مع بروكسل تتجنبه لندن تداعيات الخروج من التكتل الأوروبي الموحد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3207، وسجل أعلى سعر عند 1.3214 وأقل سعر عند 1.3108.