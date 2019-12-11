شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعا بمقدار 0.3% شهريا ، أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.4 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.2 % ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.2% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.