شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» : أرامكو تنضم إلى مؤشر «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك من بداية التداول في يوم الأربعاء 21/04/1441هـ الموافق 18/12/2019 م.

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