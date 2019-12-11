شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر زوج الدولار مقابل الفرنك انخفاض جديد يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 0.9836، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي.

وبالتالي، سنحتفظ بالسيناريو الإيجابي الذي يستهدف مناطق 0.9990 بشرط الثبات فوق 0.9836، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو مناطق 0.9712 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد