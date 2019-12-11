شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون مستوى 1.3240، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه الأول عند 1.3155.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.3015 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل الثبات دون 1.3295 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 11-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.