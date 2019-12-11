شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون مستوى 1.3240، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه الأول عند 1.3155.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.3015 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل الثبات دون 1.3295 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي