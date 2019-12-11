الاقتصاد

قفزة حادة في قروض بنوك الصين خلال نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة حادة في قروض بنوك الصين خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت القروض الجديدة الممنوحة من البنوك في الصين لتتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع جهود تحفيز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، الثلاثاء، أن القروض الجديدة بلغت 1.39 تريليون يوان (197.47 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني مقارنة مع 661.3 مليار يوان المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة للبنوك الصينية سوف ترتفع إلى 1.2 تريليون يوان في الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة حادة في قروض بنوك الصين خلال نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا