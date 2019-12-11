شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة حادة في قروض بنوك الصين خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت القروض الجديدة الممنوحة من البنوك في الصين لتتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع جهود تحفيز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، الثلاثاء، أن القروض الجديدة بلغت 1.39 تريليون يوان (197.47 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 661.3 مليار يوان المسجلة في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة للبنوك الصينية سوف ترتفع إلى 1.2 تريليون يوان في الشهر الماضي.
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