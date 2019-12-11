شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة ترتفع بأكبر وتيرة منذ منتصف 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مسجلة أكبر وتيرة ارتفاع منذ مايو/أيار 2018.
وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة، الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة سجل 104.7 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 102.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات الصغيرة سوف ترتفع إلى 103.1 نقطة في الشهر الماضي.
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