شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تعلن عن تصفية شراكتها في روسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "جنرال موتورز" عن خطتها لتصفية الشراكة والتعاون قي إنتاج السيارات في روسيا ضمن علامتها التجارية "شيفروليه: الأمر الذي ينهي تواجد الشركة الأمريكية في البلاد.



ويعد سوق السيارات الروسي من بين القطاعات التي استهدفتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعقوبات منذ عام 2014 على خلفية إعلان موسكو ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.



وتكبدت "جنرال موتورز" خسائر فادحة منذ ذلك الحين حيث تحملت تكلفة العقوبات وفاتورة تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وضعف المبيعات.

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ووقعت "أفتوفاز" الروسية يوم الإثنين على اتفاق لشراء حصة "جنرال موتورز" المقدرة بنسبة 50% في مشروع مشترك بينهما.



وكانن هذا المشروع يهدف إلى إنتاج سيارات "شيفروليه نيفا" في مصنع "توجلياتي" في المدينة المطلة على نهر "الفولجا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 35.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 35.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 34.9 دولار.