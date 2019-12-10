37.5 % حصة الشركات السعودية في اكتتاب أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ حجم تغطية شريحة المؤسسات في اكتتاب أرامكو السعودية 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية 620% من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لها والمقدر حجمها بملياري سهم (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال.

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وأوضحت «سامبا كابيتال» مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيسي المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لاكتتاب أرامكو السعودية، في بيان أمس، أنه وفقا للآلية المعتمدة لعملية التخصيص، فقد بلغت حصة الشركات السعودية وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لها، نحو 37.5%. فيما بلغت حصة الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم 26.3%. والمؤسسات الحكومية السعودية 13.2%. في حين بلغت حصة المستثمرين غير السعوديين، وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة نحو 23.1%.

وأوضحت «سامبا كابيتال» أن الإحصائية الختامية لعملية اكتتاب الأفراد، بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، أظهرت أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 5.056 ملايين مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال، وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96.6% وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3.4%. وأقرت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وأفادت سامبا كابيتال بأن تمديد الفترة المحددة لمزاد الافتتاح لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية «تداول»، بواقع 30 دقيقة من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، والتي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح مع إدراج وبدء تداول السهم اليوم.