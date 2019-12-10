شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع ،مع اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية ،وحتى الآن لم يتوصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية ، يأتي هذا قبل بداية الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال هذا العام ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لمسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.15 % إلى مستوى 97.50 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.65 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.66 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة عقب بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية ، ليسجل مؤشر الدولار الأمريكي سابع خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة.

مع اقتراب الموعد المحدد سابقا فى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،لتطبيق رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية بقيمة 156 مليار $ ،يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، فى ظل عدم إحراز أي تقدم حتى الآن فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

Advertisements

الجدير بالذكر أن هناك عدد من النقاط الخلافية الرئيسية التي تقف عائقا أمام إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقال وزير الزراعة الأمريكي "سوني بيردو" يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد رؤية "تحرك" من الصين لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية فى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2019 ، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لمسار أكبر نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75% ،والاكتفاء بما تم تنفيذه من دورة تخفيض الفائدة (ثالث مرات) خلال هذا العام.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة خلال 2020.