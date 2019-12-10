شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي مع اقتراب موعد تطبيق رسوم أمريكية على واردات صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، مع اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية على واردات صينية بقيمة 156 مليار$ ،وعدم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بهدف إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، بعد بيانات ضعيفة عن صادرات الصين خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.7% ،تاليه قطاع صناعة السيارات مع هبوط بنسبة 1.6% ، حيث تعتبر تلك القطاعات الأكثر حساسية لأخبار التجارة العالمية.

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قال وزير الزراعة الأمريكي "سوني بيردو" يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد رؤية "تحرك" من الصين لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية فى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وحتى الآن لم تسفر المحادثات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين ، فى إيجاد حلول واضحة حول نقاط الخلاف الأساسية ،والتي تقف عائقا أمام إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4 % ، ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة عقب بيانات صينية ضعيفة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.5 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 1.1 %.