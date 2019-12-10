مجلس «رُوّاد» يوافق على تمويل الأصول الثابتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) مقترحاً رفعته الإدارة التنفيذية للمؤسسة لتمويل الأصول الثابتة للمشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، وهي خطوة تعزز حزمة الحلول التمويلية التي تقدمها المؤسسة لصالح هذه المشاريع.

اجتمع مجلس إدارة «رُوّاد» بمقر المؤسسة برئاسة سلطان بن هدة السويدي، وعضوية خالد بن بطي الهاجري، رئيس اللجنة التنفيذية، ورغدة حمد تريم وعبدالله مصبح الطنيجي، وخليل محمد المنصوري، وحضور حمد علي المحمود مدير المؤسسة.

وناقش الأعضاء آخر مستجدات المشاريع المعتمد تمويلها في الربع الثالث لعام 2019، سواء من حيث التمويل المباشر من المؤسسة أو التمويل (غير المباشر) من خلال مصرف الشارقة الإسلامي.

وبموجب القرار الذي تم اعتماده ضمن مقترحات البدائل التمويلية المقدمة خلال الاجتماع، ستبدأ مؤسسة «رُوّاد» في تقديم حلول التمويل المباشر لشراء أنواع الأصول الثابتة للمشاريع الناشئة، بما في ذلك المركبات التجارية، والمركبات الثقيلة والمعدات والآلات المتخصصة والاحترافية.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع، اطلاع المجلس على إنجازات المؤسسة وأنشطتها المنفذة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، وشملت إحصائيات إدارة دعم وتمويل المشاريع، وقسم التدريب وتطوير الأعمال، وإدارة الاتصال الحكومي، حيث أشاد الأعضاء بالجهود المبذولة من فريق المؤسسة خلال الفترة الماضية.

ووجه المجلس بتحليل البيانات الإحصائية للمؤسسة وإبرازها لتعزيز الجهود التسويقية والتعريفية بمنظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والعمل على تطوير هذه الخدمات، وصولاً إلى اختصار الوقت والجهد على الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وفي إطار سعي المؤسسة لدعم مشاريع الأعضاء، وجه المجلس أيضاً، بدراسة طلبات الرعاية المقدمة من شركات القطاع الخاص، بحيث يتم تقديم الامتيازات والتسهيلات المناسبة من قبل هذه الشركات إلى مشاريع الأعضاء.

واستعرض الحضور في ختام الاجتماع، المشاركات والزيارات التي أجرتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وشملت مجموعة من الفعاليات واللقاءات المختلفة مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.