شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند مستوى 32 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير منذ ثلاثة اسابيع، حيث استهل جلسة امس عند مستوى 32 فلس، الا انه انخفض لينهي الجلسة عند مستوى 29 فلس، مكون نموذج "Long Black” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 27 ثم 25٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 28.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 30.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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