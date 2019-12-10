شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) ينزلق اسفل متوسطة المتحرك -تحليل صباحي- 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 500 فلس، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 477 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل به لمستوى الدعم 460 فلس كمستوى اول ثم 420 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 500 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 475.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 479.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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