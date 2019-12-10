شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن تشرين الثاني/نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم والتي أوضحت تباين الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 4.5% مقابل نسبة 3.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية قد أوضحت تقلص الانكماش إلى 1.4% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص وتيرة الانكماش إلى 1.5%.