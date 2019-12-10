شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنازل في استراليا يفوق التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 0.7% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.7% مقابل 7.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 4.6%.

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