شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تولو أويل» البريطانية يهبط 60% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سهم «تولو أويل» البريطانية يهبط 60% تاريخ النشر: 10/12/2019 استمع تقدم الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية «تولو أويل» باستقالته بعد خفض توقعات الإنتاج على المدى القريب، ليهبط السهم أكثر من 60%.

وأعلنت شركة النفط البريطانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، استقالة الرئيس التنفيذي «بول مكادي» ومدير عمليات الاستكشاف مع التنفيذ الفوري للقرارات.

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