شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الصغيرة أكثر تضرراً من الحرب التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت منظمة معنية بالتجارة تابعة للاتحاد الأوروبي الاثنين أن الشركات الأصغر في الصين تحملت العبء الأكبر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تمكنت الشركات الأكبر من التكيف.
وأظهرت دراسة أجرتها الغرفة التجارية الأوروبية في الصين أن الرسوم الجمركية العقابية التي أدخلتها كل من واشنطن وبكين على مدار العامين الماضيين كان لها تأثير على الشركات.
وبينما وجدت الشركات متعددة الجنسيات أنه من السهل نسبياً إعادة توجيه سلعها أو نقل منشآت الإنتاج الخاصة بها لتجنب التعريفات الجمركية، إلا أن الشركات الأصغر تعاني. (د ب أ)
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