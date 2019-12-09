شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستقر أمام الدولار رغم بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في طوكيو، وذلك مع تحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء.



وأظهرت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث في القراءة النهائية، بينما توقع محللون استقرار النمو عند 0.2%.



واستقر إقراض البنوك عند 2.1% خلال الشهري الماضي باليابان، بينما سجل الحساب الجاري فائضا عند 1.73 تريليون ين.

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وسوف يبدأ الثلاثاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة الننقدية، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدئة دون تغيير لتقييم قرارات الخفض الثلاثة هذا العام.



وعلاوة على ذلك، يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع اقتراب منتصف ديسمبر/كانون الأول وهو موعد زيادة الرسوم الجمركية ضد بكين.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش عند 108.6، وسجل أعلى سعر عند 108.6 وأقل سعر عند 108.4.