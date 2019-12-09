شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سبكيم" تُوصي بشراء ما نسبته 10% من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" للجمعية العامة غير العادية بشراء عدد 73.333 مليون سهم، بما يصل إلى 10% من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، علماً بأنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وقالت سبكيم، إنه سيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية، علماً بأن الشركة تحتفظ حالياً بعدد 206.780 ألف سهماً من أسهمها العادية بنسبة 0.0003% كأسهم خزينة.

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وبحسب البيان، ستطرح هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لطلب موافقتها على عملية الشراء، كما سيتطلب من الشركة استيفاء كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 180.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 543 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 19.59%.