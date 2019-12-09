شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين كارات الشرق الأوسط شريكا إعلانيا لشركة سدافكو والان نبدء بالتفاصيل

تم اختيار شركة كارات الشرق الأوسط للقيام بمهام الشراء والتخطيط للحملات الإعلانية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (SADAFCO)، وذلك بعد منافسة مع شركات إعلانية أخرى.

ستتولى كارات الشرق الأوسط كل مهام ومسؤوليات تخطيط وشراء الوسائل الإعلانية التقليدية والرقمية لإحدى أهم شركات توزيع السلع الاستهلاكية الرائدة في المملكة العربية السعودية.

وتعليقا على تعيين كارات الشرق الأوسط، قال مهدي الحسيني مدير التسويق بسدافكو: «نحن متحمسون لبدء العمل مع كارات الشرق الأوسط، حيث إنهم تقدموا باقتراحات شاملة أظهرت فهما عميقا لجمهورنا من المستهلكين وطرقا جديدة لزيادة القيمة في السوق. كانت العروض المقدمة مثيرة للإعجاب، ولكن فريق كارات الشرق الأوسط أثبتوا أنهم فهموا أهدافنا وعرضهم كان متوافقا مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون العلامة التجارية المفضلة للسوق السعودي مع استمرارنا في تنمية أعمالنا».

وبالحديث عن الفوز بسدافكو، قال إياد زارع مدير فرع جدة والرياض في كارات الشرق الأوسط: «سدافكو هي شركة تركز على المستقبل ولها تراث عريق. إنهم يتحدُون الطرق القديمة المستخدمة في وسائل الإعلان ويتطلعون دائما إلى اكتشاف وتجربة الفرص في مجال الإعلام الجديد والتي تعزز تحقيق أهداف ورؤية الشركة. نحن سعداء جدا بالشراكة مع سدافكو ونتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد تسهم في قصة نجاحهم».