شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» راع إستراتيجي لمنتدى المقاولات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الشركة السعودية للكهرباء في منتدى المقاولات 2019، الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ بهدف تسليط الضوء على دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأثر التمويل والأطر التنظيمية في تمكين قطاع المقاولات.

وتُعد «السعودية للكهرباء» راعيا إستراتيجيا للمنتدى، وتشارك بمنصة تفاعلية توعوية؛ للتعريف ببرنامج «بناء»، الخاص بإستراتيجية توطين الصناعات الكهربائية في المملكة، والتي أصبحت الشركة تضعها كشرط في مشاريعها، وكذلك التعريف بالمميزات التي يتم تقديمها للمقاولين في هذا الإطار، إضافة إلى الرد على استفساراتهم وتقديم المعلومات اللازمة عن هذا البرنامج وأهميته وطريقة التقديم عليه.

كما شارك المهندس إبراهيم بن محمد الخنيزان، رئيس قطاع المشاريع في شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، التابعة لـ «السعودية للكهرباء» في جلسة حوارية، بعنوان: «دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية المملكة 2030».