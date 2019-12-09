شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 8-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 8-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.196 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المصرية لتطوير صناعة البناء، مطاحن مصر الوسطى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، بلتون المالية القابضة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المهندس للتأمين، مطاحن وسط وغرب الدلتا، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.196 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 427.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.992 مليار جنيه، -بعد تنفيذ طرح راميدا- عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 24.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 68.75%، والعرب على 6.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.23%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 880.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 248.6 مليون جنيه، 163.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 390.3 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 16038 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تيتان

أعلنت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، عن عزم شركة تيتان الدولية للأسمنت -المساهم الرئيسى بالشركة، تقديم عرض شراء أسهم التداول الحر خلال الأيام المقبلة، مضيفة أنه جارٍ مناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت تيتان الدولية للأسمنت -في نوفمبر الماضى- بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند خلال شهر، وذلك بعد استحواذ تيتان بشكل غير مباشر على كامل أسهم الاسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر لنسبة 88.93% من أسهم بورتلاند، مما ترتب عليها تجاوز حصتها الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.

يشار إلى أن "تيتان" استحوذت من خلال شركاتها التابعة على حصة مؤسسة التمويل الدولية في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة البالغة 17.28%، وهى المساهم الرئيسى فى "أسمنت بورتلاند".

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وحققت الشركة خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 178.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019، بنسبة انخفاض 106% على أساس سنوى.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 253.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 261.22 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضى.