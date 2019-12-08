شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 8-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الاحد 8-12-2019 اخبار الاقتصاد المصرى بين مؤتمرات مهمة متعلقة بالقطاع الخاص او لقاءات وزارية وتصريحات لعدد من الوزراء تعرف على التفاصيل . وزير الإسكان: المشروع القومي للطرق نتاج تضافر جهود الحكومة رئيس اتحاد المصارف العربية يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر سياحة الأقصر: نتوقع زيادة الإشغالات بعد 20 ديسمبر تزامنا مع الكريسماس Advertisements رئيس القابضة المعدنية: 2 مليار جنيه صادرات فحم الكوك فى 5 سنوات الإسكان: تنفيذ 1352 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن بتكلفة أكثر من 93 مليار جنيه سحر نصر تحتفل مع العاملين بوزارة الاستثمار بنجاح منتدى أفريقيا 2019 "قطاع الأعمال": انتهاء خطط التحول الرقمى فى الربع الثانى من العام المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 8-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.