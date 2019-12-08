97 % من الأفراد في السعودية يستخدمون الهاتف المتنقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تنخفض نسبة الأفراد الذين يستخدمون الحاسوب في السعودية إلى 46.48%، ترتفع نسبة الذين يستخدمون الهاتف المتنقل إلى 96.97%، بحسب نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2019 الصادر أمس عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار المسح إلى أن نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت 88.60%، وذلك من إجمالي سكان المملكة 15 سنة فأكثر.

وعلى صعيد الأسر، أفاد المسح بأن نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الانترنت بلغت 92.77%، بحسب نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2019 الصادر أمس عن الهيئة العامة للإحصاء.

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وأظهر المسح أن نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت نسبتهم 99.27%، فيما بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديهم جهاز حاسوب في المسكن 53.41%.

مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات

الأفراد:

46.48 % يستخدمون الحاسوب

88.60 % يستخدمون الانترنت

96.74 % يمتلكون الهاتف المتنقل

96.97 % يستخدمون الهاتف المتنقل

الأسر: