أكاديمية أدنوك الفنية تنظم «اليوم المفتوح» لخريجي الثانوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أكاديمية أدنوك الفنية» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أول من أمس، فعالية اليوم المفتوح بمقرها في منطقة الشوامخ بأبوظبي، مستهدفة خريجي المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم؛ لتعريفهم ببرامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية.

وأكد د. محمد المنهالي مدير «أكاديمية أدنوك الفنية» حرص الأكاديمية الدائم على تنظيم فعالية «اليوم المفتوح» لاستقطاب من تنطبق عليهم شروط القبول، وتشجيعهم للالتحاق بالأكاديمية، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين والفنيين يفي باحتياجات خطط التوسع والنمو التي تنفذها «أدنوك» في القطاع، ويضمن استمرار مسيرة النجاح والتطور خلال العقود المقبلة.

وأشار إلى أن الأكاديمية تستهدف نحو 400 متدرب على مدار العام، على أن تنطبق عليهم شروط القبول بالأكاديمية، كأن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، أو من أبناء المواطنات، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و25 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، مؤكداً أن التوظيف مباشر بعد الانتهاء من البرامج التعليمية والتدريبية.

وبين أن مدة البرامج التعليمية والتدريبية في الأكاديمية تستغرق 30 شهراً مقسمة على خمس مراحل على النحو التالي، المرحلة الأولى البرنامج العام 4 أشهر، المرحلة الثانية البرنامج البترولي 3 أشهر، المرحلة الثالثة برنامج التخصص الفني 4 أشهر، المرحلة الرابعة برنامج التدريب العلمي الدوري 15 شهراً، المرحلة الخامسة التدريب المتخصص 4 أشهر.

وتضمن برنامج فعالية اليوم المفتوح تقديم عروض توضيحية عن البرامج التدريبية في المجالات الفنية المتخصصة ومميزات الدراسة بالأكاديمية، بالإضافة إلى جولات تعريفية بمرافق الأكاديمية، كالقاعات الدراسية، وورش العمل المختلفة، ومراكز محاكاة لأنظمة التحكم والتوزيع، ومحطات التدريب التجريبية، فضلاً عن سكن المتدربين.

كما أكد التزام «أدنوك» بالاستثمار في إعداد الكوادر البشرية الوطنية من جيل الشباب، وتأهيلها للعمل في قطاع النفط والغاز باعتباره من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، ويتمثل دور أكاديمية أدنوك الفنية في توفير أحدث البرامج التدريبية في المجالات الفنية المتخصصة، والتي تتيح للمتدربين تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، مما يمكنهم من بناء مستقبل مهني باهر حافل بالمزيد من فرص التطور التي توفرها «أدنوك».