شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة فيها ملياردير واحد فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في عام 2019، بلغ عدد المليارديرات في العالم ما يقرب من 2153 شخصاً، وفقاً لمجلة «فوربس». ويتركز معظم هؤلاء الأثرياء في بلدان مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. وتعد الولايات المتحدة موطناً لأكبر عدد من أصحاب المليارات بحوالي 705 أشخاص، تليها الصين بحوالي 285 مليارديراً، ثم ألمانيا ب 146 مليارديراً.

وهناك بعض البلدان التي فيها ملياردير واحد فقط. وقام موقع «بزنس أنسايدر» بالاستعانة ببيانات «فوربس» للبحث عن البلدان التي تحتوي على ملياردير واحد، ثم قارن ثروة كل ملياردير بإجمالي الناتج المحلي ببلاده، وذلك بناءً على بيانات من البنك الدولي.

وفي ليختنشتاين، على سبيل المثال، يمتلك الملياردير الوحيد في البلاد ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لديها، في حين أن أغنى رجل في إسواتيني (سوازيلاند سابقاً) تتجاوز ثروته الناتج المحلي الإجمالي ب 600 مليون دولار.

إليكم في هذا السياق الدول التي تمتلك مليارديراً واحداً فقط:

1-الجزائر: يسعد ربراب

الثروة الصافية: 3.8 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 2.1%

مصدر الثروة: الأغذية

يسعد ربراب هو المؤسس والمدير التنفيذي لأكبر شركة خاصة في الجزائر وهي «سيفيتال» الصناعية، التي تمتلك واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم. وتمتلك الشركة أيضاً مصنعاً للصلب الإيطالي وشركة فرنسية لتصنيع الأجهزة، بالإضافة إلى شركة ألمانية لتنقية المياه. يشار إلى أن جميع أولاده الخمسة يعملون في «سيفيتال».

2-أنجولا: إيزابيل دوس سانتوس

الثروة الصافية: 2.2 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 2%

مصدر الثروة: الاستثمارات

إيزابيل دوس سانتوس هي الابنة الكبرى لرئيس أنجولا السابق، خوسيه أدواردو دوس سانتوس، الذي ترك منصبه في عام 2017. ووفقاً لمجلة «فوربس»، استحوذت دوس سانتوس على حصص في شركات أنجولية بما فيها بنوك وشركة اتصالات خلال الفترة الرئاسية لوالدها.

3-جورجيا: بدزينا إفنشفلي

الثروة الصافية: 4.9 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 30.2%

مصدر الثروة: الاستثمارات

جمع بدزينا إفنشفلي ثروته في روسيا عبر الصناعات المعدنية والقطاع المصرفي قبل أن يعود إلى جورجيا في عام 2013. وشغل إفنشفلي منصب رئيس وزراء جورجيا لمدة 13 شهراً بين عامي 2012 و2013.

4-أيسلندا: بيورجولفور ثور بيورجولفسون

الثروة الصافية: 2.2 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 8.5%

مصدر الثروة: الاستثمارات

بدأ بيورجولفور ثور بيورجولفسون بجمع ثروته من صناعة المشروبات، حيث قام بتأسيس مصنع «برافو برويري». ولدى بيورجولفسون استثمارات في شركات الاتصالات البولندية والتشيلية والعملات المشفرة والشركات الناشئة، بما في ذلك «زويفت» و«بيم آب» و«ديليفرو». وكاد بيورجولفسون أن يشهر إفلاسه خلال ركود عام 2008، عندما كان عليه تسديد ديون بقيمة مليار دولار.

5-الكويت: قتيبة الغانم

الثروة الصافية: 1.4 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 0.9%

مصدر الثروة: استثمارات متنوعة

قتيبة الغانم هو رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغانم، وهي مجموعة أسسها والده في ثلاثينات القرن الماضي. تبيع الشركة سيارات «جنرال موتورز» و«فورد» في الكويت، كما تمتلك شركات أخرى، بما في ذلك مطاعم «ويندي» في الشرق الأوسط.

6- ليختنشتاين: كريستوف زيلر

الثروة الصافية: 3 مليارات دولار

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نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 48.2%

مصدر الثروة: منتجات طب الأسنان

كريستوف زيلر هو الرئيس التنفيذي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي في شركة «أيفوكلار فيفادنت»، وهي شركة لمنتجات طب الأسنان تتخذ من ليختنشتاين مقراً لها، ولها مكاتب في 25 دولة حول العالم. اشترى جد زيلر، أدولف شنايدر، الشركة في عام 1948. وشغل زيلر منصب الرئيس التنفيذي للشركة من عام 1990 وحتى عام 2003.

7-نيبال: بينود تشودري

الثروة الصافية: 1.7 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 5.9%

مصدر الثروة: استثمارات متنوعة

يمتلك بينود تشودري حصة مسيطرة في شركة «سي جي كورب جلوبال»، والتي تمتلك أشهر أنواع النودلز في العالم، بالإضافة إلى أنه يمتلك 30 فندقاً، ويدير 55 فندقاً آخر.

8-البرتغال: ماريا فرناندا أموريم

الثروة الصافية: 4.9 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 2%

مصدر الثروة: الطاقة والاستثمارات

بعد أن توفي زوجها أمريكو أموريم في عام 2017، ورثت ماريا فرناندا هي وبناتها الثلاث ثروته المتمركزة في شركة صناعة الفلين، «كورتيسييرا موريم»، بالإضافة إلى الاستثمارات الدولية في الطاقة والبنوك. وتمتلك ماريا حصة تقدر بحوالي 18% في شركة «جالب أنيرجيا» البرتغالية للنفط والغاز.

9-رومانيا: أيون تيرياك

الثروة الصافية: 1.1 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 0.4%

مصدر الثروة: المصارف والتأمين

يمتلك أيون تيرياك حصة أقلية في شركة التأمين الرومانية «أللاينس تيرياك»، كما يتملك استثمارات في وكلات السيارات والبترول والعقارات.

10- إسواتيني: ناثان كيرش

الثروة الصافية: 5.3 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 112%

مصدر الثروة: التجزئة والعقارات

يمتلك ناثان كيرش حصة بنسبة 70% في شركة «جيترو القابضة»، وهي مورد بالجملة للبضائع إلى المتاجر الصغيرة والمطاعم، كما استثمر في تطوير العقارات التجارية.

11-تنزانيا: محمد دوجي

الثروة الصافية: 1.9 مليار دولار

نسبة الثروة مقابل الناتج المحلي الإجمالي: 3.3%

مصدر الثروة: استثمارات متنوعة

محمد دوجي هو الرئيس التنفيذي لشركة «METL»، وهي مجموعة تنزانية تعمل في مجال تصنيع المنسوجات وإنتاج الطحين والمشروبات والزيوت في ستة بلدان إفريقية. يشار إلى أن والده أسس الشركة في سبعينات القرن الماضي. وفي عام 2016، تعهد دوجي بالتبرع بنصف ماله على الأقل للأعمال الخيرية.

12-زيمبابوي: سترايف ماسيوا

الثروة الصافية: 2.8 مليار دولار

مصدر الثروة: الاتصالات

سترايف ماسيوا هو المؤسس ومالك 50% من شبكة المحمول «أيكونت وايرليس» في زيمبابوي. كما يمتلك أكثر من نصف شركة «ليكويد تيليكوم»، وهي شركة خاصة توفر خدمات الاتصال عبر الألياف البصرية والأقمار الاصطناعية لشركات الاتصالات في جميع أنحاء إفريقيا.