شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. الدواجن بـ18 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 7-12– 2019 استقرارا فى الأسواق ، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-24جنيها للكيلو حسب المنطقة .

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة ب 29جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو ،وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.