شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. الدواجن بـ18 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-24جنيها للكيلو حسب المنطقة .
وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة ب 29جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو ،وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.
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