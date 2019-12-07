شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يغلق مرتفعاً بحوالي 3% بعد تثبيت توزيعاتها النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" خلال تعاملات الجمعة عقب إعلان الشركة عن تثبيت توزيعاتها النقدية على أساس فصلي للمساهمين، وهو ما يعني الإبقاء عليها دون تغيير لأكثر من عام.



وذكرت الشركة الصناعية الأمريكية أنها ستدفع توزيعات نقدية فصلية للمساهمين بنحو سنت واحد فقط لكل سهم، وسوف تكون قابلة للدفع بداية من الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.



وبناء على الأسعار الحالية، فإن عائد التوزيعات النقدية للسهم سيقدر بنحو 0.36% مقارنة بعائد مؤشر "إس أند بي 500" المدرج عليه سهم الشركة الصناعية بنحو 1.9%.

Advertisements



كانت "جنرال إلكتريك" قد خفضت حجم توزيعاتها النقدية إلى سنت واحد للسهم من 12 سنتا للسهم في العام الماضي في إطار جهودها للحفاظ على السيولة النقدية ومعالجة أزمتها وتقليص ديونها.



وقفزت قيمة سهم الشركة الأمريكية بنحو 56% على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية بينما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" خلال نفس الفترة بنسبة 16.8%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 2.8% إلى 11.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 11.1 دولار وأقل سعر عند 10.8 دولار.