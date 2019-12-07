الاقتصاد

النفط ينهي الأسبوع على مكاسب كبيرة

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صعدت أسعار النفط بنحو واحد في المائة، أمس الجمعة، وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الانتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس لمراجعة سياستها.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6 بالمائة إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها ثلاثة بالمائة.

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