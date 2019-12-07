شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهي الأسبوع على مكاسب كبيرة والان نبدء بالتفاصيل
وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس لمراجعة سياستها.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6 بالمائة إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها ثلاثة بالمائة.
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