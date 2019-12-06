شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب بيانات حكومية رغم من قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات الجمعة عقب صدور بيانات حكومية على الرغم من قوة الدولار الأمريكي بدعم من تقرير الوظائف القوي.



وكشفت بيانات حكومية أن إنفاق الأسر في اليابان تراجع بنسبة 5.1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 3.1%، فيما ارتفع متوسط الدخل بنسبة 0.5% بأعلى من توقعات عند 0.2%.

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وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بتوقعات بإضافة 181 ألف وظيفة الأمر الذي دفع "وول ستريت" والدولار نحو الارتفاع.



وعلى صعيد آخر، أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان بالفعل من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار أمام الين الياباني بحلول السااعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 108.5، وسجل أعلى سعر عند 108.9 وأقل سعر عند 108.5.