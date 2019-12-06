شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بأكثر من 1% بعد بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرةً بصدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي سجل بيانات قوية دفعت المستثمرين بعيدا عن المعدن النفيس كملاذ آمن والإقبال على أسواق الأسهم.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأعلى من توقعات بإضافة 181 ألفاً، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.

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يأتي ذلك بعد تصريحات كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.2% (ما يعادل 18 دولارا) إلى 1465.10 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 1485.3 دولار وأقل سعر عند 1463.3 دولار.