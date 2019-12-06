شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 16.33 بشكل رئيسي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 17.25 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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