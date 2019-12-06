رويترز تكشف عن حجم الخسائر السعودية جراء استهداف القوات اليمنية لشركة أرامكو بضربة جوية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



كشفت وكالة “رويترز” أن قيمة خسائر السعودية التي خلفها الهجوم اليمني على شركة “أرامكو” النفطية بلغ أكثر من نصف مليار دولار أمريكي.

ونقلت الوكالة عن مصدر: ” أن التقديرات المبدئية لخسائر “أرامكو” جراء الهجوم تبلغ ملياري ريال سعودي، ما يساوي 533 مليون دولار”.

وكانت السعودية، قد تكتمت عن الخسائر في أعقاب الهجوم، وقالت إنها سيطرت على الأضرار.

ويعتقد مراقبون أن الخسائر المعلنة غير صحيحة، مشيرين الى احتمال ان تكون الخسارة المقصودة من قبل مصدر رويترز محصورة على المعدات المدمرة نتيجة الضربة.

واكد المراقبون أن الخسائر الكلية لأرامكو نتيجة الضربة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات لا سيما مع توقف السعودية عن انتاج نصف انتاجها اليومي.

وشنت القوات اليمينة، هجوما يوم الـ 14 سبتمبر الماضي، على شركة النفط السعودية أرامكو، وقالت إنه “رداً على العدوان المستمر بحق اليمن”.