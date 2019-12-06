- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كشفت وكالة “رويترز” أن قيمة خسائر السعودية التي خلفها الهجوم اليمني على شركة “أرامكو” النفطية بلغ أكثر من نصف مليار دولار أمريكي.
ونقلت الوكالة عن مصدر: ” أن التقديرات المبدئية لخسائر “أرامكو” جراء الهجوم تبلغ ملياري ريال سعودي، ما يساوي 533 مليون دولار”.
وكانت السعودية، قد تكتمت عن الخسائر في أعقاب الهجوم، وقالت إنها سيطرت على الأضرار.
ويعتقد مراقبون أن الخسائر المعلنة غير صحيحة، مشيرين الى احتمال ان تكون الخسارة المقصودة من قبل مصدر رويترز محصورة على المعدات المدمرة نتيجة الضربة.
واكد المراقبون أن الخسائر الكلية لأرامكو نتيجة الضربة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات لا سيما مع توقف السعودية عن انتاج نصف انتاجها اليومي.
وشنت القوات اليمينة، هجوما يوم الـ 14 سبتمبر الماضي، على شركة النفط السعودية أرامكو، وقالت إنه “رداً على العدوان المستمر بحق اليمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز تكشف عن حجم الخسائر السعودية جراء استهداف القوات اليمنية لشركة أرامكو بضربة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.